Coupe de France : le lieu de la rencontre entre Le Puy et Rennes est fixé

Rendez-vous dans le Chaudron.

La question s’était posée au moment du tirage : où Le Puy allait-il recevoir le Stade rennais pour son quart de finale de Coupe de France ? Le stade Massot n’étant pas aux normes à ce stade de la compétition qui verra l’introduction de la VAR, le Petit Poucet savait qu’il n’aurait pas d’autre choix que de se trouver un autre stade pour l’occasion. La rencontre se disputera finalement… à Geoffroy-Guichard, une information qui devrait être rapidement officialisée par les deux clubs et la FFF.

Les autres options étaient Gabriel-Montpied à Clermont et même le Roazhon Park, à Rennes, qui aurait pu se présenter comme un bon plan financier pour les amateurs de National 2. Ce sera finalement chez les Verts, le choix du cœur des Ponots, alors que le président Christophe Gauthier avait évoqué un coût de location de 300 000 euros et le besoin d’attirer au moins 15 000 spectateurs. L’affiche est programmée le 29 février prochain et promet au moins une belle fête du côté de Saint-Étienne.

En attendant de voir si un exploit et une qualification en demi-finales sont possibles.

