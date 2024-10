Dans un festival de buts au Moustoir, Lorient renverse Annecy

Lorient 4-2 Annecy

Buts : Kroupi (55e et 74e), Mvuka (70e) et Soumano (88e) pour Lorient // Djoco (7e) et Dago (90e+2) pour Annecy

Le leader a fait parler son expérience.

Les Merlus ont longtemps joué à se faire peur ce samedi au Moustoir, mais au bout d’une soirée endiablée et riche en buts, ils ont fini par faire vaciller de vaillants Annéciens (4-2), et par la même occasion, repris les commandes du championnat. Ce sont les visiteurs, mieux entrés dans le match, qui ont ouvert la marque, grâce à Kapitbafan Djoco dans un angle très fermé (0-1, 7e).

Mais les Lorientais se sont réveillés après la mi-temps et ont complètement enflammé leurs supporters en renversant totalement la situation en vingt minutes chrono : l’égalisation, pleine de malice, est signée Eli Kroupi (1-1, 55e), Joël Mvuka a surgi au second poteau sur un centre de Darlin Yongwa pour donner l’avantage aux siens (2-1, 70e), puis Kroupi s’est offert un doublé en remportant un nouveau duel face à Florian Escales (3-1, 74e). Le cauchemar d’Annecy s’est même poursuivi un quart d’heure plus tard avec une ultime réalisation de Sambou Soumano, clinique face au but (4-1, 88e), alors que Yongwa s’est adjugé une deuxième passe décisive. Dans le temps additionnel, Trevis Dago a consolé quelque peu les siens avec une très belle frappe enroulée (4-2, 90e+2), qui n’y aura malgré tout rien changé.

Troisième victoire de rang pour Lorient, qui retrouve la pôle position en Ligue 2 !

