Le GOAL FC demande encore à être repêché en National 1

À ce rythme, ils ne joueront pas avant le Beaujolais nouveau, soit le troisième jeudi de novembre.

En vérité, le club de Villefranche devra attendre la semaine prochaine pour jouer son premier match de National 1. Le club du nord de Lyon devait affronter les Girondins lors de la première journée, ce vendredi à 19h30. Seulement, Bordeaux s’est vu confirmer sa descente en N2 ce lundi, et le National passe donc, pour le moment, de 18 à 17 clubs.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 ✍️ Le FCVB informe à ce jour que la Fédération Française de Football lui a officiellement notifié en ce début de semaine qu'il ne jouerait pas en championnat ce vendredi 16 août 2024. #TeamFCVBhttps://t.co/S2ysstuD1k — FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) August 13, 2024

La première journée de Villefranche pourrait cependant être disputée plus tard dans la saison face au GOAL FC. C’est en tous cas ce que les joueurs du premier relégable de N1 la saison dernière ont demandé. Dans des propos rapportés à L’Équipe, le club de l’agglomération lyonnaise ne comprend pas son non repêchage, et réclame un championnat à 18 clubs.

C’est la même volonté que celle de la plupart des présidents de la division. « On nous parle de la date de sortie des calendriers, mais le passage de Bordeaux devant la DNCG a été repoussé à plusieurs reprises. Si Bordeaux était passé en temps voulu, nous serions actuellement en N1, explique le GOAL FC, pour le moment dans le groupe A de N2. Nous nous sommes battus pour être quatorzièmes l’année dernière, ce qui suffirait cette saison pour être maintenus. Nous voulons être de nouveau dans ce magnifique championnat où nous méritons d’être. »

Pour revoir Enzo Reale en National, tout simplement.

