Deschamps : plus d’un Bleu dans son sac

La première pour Mateta, les retours de Camavinga et Nkunku ainsi qu’une préliste évoquée pour Florian Thauvin et Corentin Tolisso... Didier Deschamps a dû tricoter une liste qui prenait en compte les nombreuses blessures en attaque afin d’entrouvrir la porte à d’autres profils. Cette situation met en exergue la politique d’ouverture mise en place par le sélectionneur de l’équipe de France à huit mois du Mondial.

En équipe de France, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain, et le dicton devrait se répéter pendant les huit prochains mois. Alors qu’il a longtemps été étiqueté – à tort – comme un sélectionneur aux idées arrêtées et comme un adepte des happy few, Didier Deschamps a définitivement prouvé qu’il savait aussi ouvrir les portes bleues. Le rassemblement d’octobre le prouve encore une fois, surtout qu’il pouvait difficilement faire autrement au vu des événements. Entre les nombreuses blessures dans le secteur offensif (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram, Rayan Cherki ou encore Randal Kolo Muani) et la suspension d’Aurélien Tchouaméni pour deux rencontres, le sélectionneur des Bleus a dû remodeler son groupe et convier de nouveaux invités. Depuis la rentrée, et en attendant les jours à venir, 28 joueurs différents ont pu répondre à l’appel, à la suite de l’annonce d’une liste ou pour combler un forfait de dernière minute. Et dans ces 28, quelques nouvelles têtes.

Candidatures ouvertes

Dans sa liste de joueurs dévoilée ce jeudi, avec deux rencontres prévues les 10 et 13 octobre prochains contre l’Azerbaïdjan et l’Islande sur la route du Mondial nord-américain, figure le nom de Jean-Philippe Mateta. Une première pour l’attaquant lancé à Châteauroux et une juste récompense à 28 ans pour ses performances du côté de Crystal Palace. Lui ne cachait pas cet objectif dans nos colonnes en avril dernier. « Mes objectifs sont toujours les mêmes : marquer plus de buts, gagner des matchs et être en équipe de France. Je sais qu’un jour ça va le faire. » Et quand on lui demandait s’il se voyait à la Coupe du monde, il s’y voyait. « J’espère être de la partie, oui. Je travaille pour. La France est la meilleure nation au monde, mais il faut juste montrer. Je suis sûr que mon travail paiera. » Une première étape réussie pour la star des Eagles et de l’équipe de France olympique l’année dernière, qui démontre aussi à quel point les idées de Deschamps ne restent pas figées, mais que les Bleus sont aussi aujourd’hui un groupe qui va au-delà de 23. Quitte à faire également croquer Camavinga et Nkunku, qui s’étaient un peu éloignés des sphères de l’équipe nationale ces derniers mois.

Pour moi, c’est important vis-à-vis des joueurs qu’ils sentent que j’ai confiance en eux. Didier Deschamps

« J’ai toujours été amené à le faire : un joueur qui a l’habitude d’être là et qui est de nouveau disponible, je peux lui redonner de la confiance. J’ai confiance en lui (Nkunku), un peu comme pour Camavinga, ils n’ont pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Pour moi, c’est important vis-à-vis des joueurs qu’ils sentent que j’ai confiance en eux », a longuement expliqué DD sur les deux profils à la place en Bleu fragilisée par des blessures à répétition. Des mots avec davantage de résonance pour les deux champions du monde 2018 Corentin Tolisso et Florian Thauvin, revanchards dans le championnat de France et désignés dans une préliste. « Il est sélectionnable et possiblement sélectionné. Qu’il continue avec son club et après, j’aurai à choisir », expliquait ce jeudi DD à propos de l’ailier du RC Lens, en usant de la même rhétorique pour le numéro 9 improvisé de l’OL.

Du placard au Mondial ?

Encore en fermentation et loin d’être étiquetée d’un cépage précis, cette équipe de France ne considère pas uniquement les candidats actuellement sur le circuit. Il faut aussi manager en fonction des absents. La question Paul Pogba revient avec insistance depuis son retour avec Monaco cet été, comme si la Pioche se cachait déjà derrière un arbre de la forêt de Clairefontaine pour ressurgir à la première occasion. Fort de zéro minute sur le Rocher et d’une période de réathlétisation à rendre jaloux Kevin Mayer, l’ancien taulier des Bleus profite assurément de son statut obtenu à la force de ses dabs. « Je crois qu’il peut revenir. Il doit franchir plusieurs étapes. J’espère que tout se passe bien pour lui. C’est tout ce que je lui souhaite », déroule Deschamps. L’idée est de laisser du temps, à lui comme à ceux qui cherchent actuellement à s’imposer durablement.

En attendant, ouvrir la porte à un joueur qui n’a plus foulé une pelouse professionnelle depuis plus de deux ans symbolise assez clairement la politique d’ouverture qui se trame dans les bureaux de Clairefontaine. Bien évidemment plus simple à réaliser quand le groupe de qualification se compose de l’Islande, de l’Ukraine et de l’Azerbaïdjan (qu’est-ce que ce serait dans un Mondial à 196 équipes), cette période laboratoire aura le mérite d’apporter toutes les certitudes à Deschamps au moment d’annoncer sa dernière liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France au mois de juin. D’ici là, l’excuse de celui qui n’aura pas eu sa chance ne sera peut-être plus du tout valable.

