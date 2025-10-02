Didier Deschamps et l’équipe de France comme « une bouffée d’oxygène »

Une parenthèse enchantée avec DD.

Ce jeudi, Didier Deschamps a expliqué ses choix et la gestion de son groupe en conférence de presse suite à l’annonce de sa liste pour les prochains matchs de qualification au Mondial. Notamment en évoquant le cas de Maghnes Akliouche : « On a deux matchs. Je ne sais pas ce qu’il va se passer mais s’il est là, c’est que je compte sur lui. Le temps de jeu, ça dépend comment ça se passe sur les deux matchs. Je n’ai pas l’habitude de faire des one shot. Être dans la liste c’est quelque chose d’important qui est censé lui donner de la continuité, de la confiance. »

Camavinga et Nkunku font leur retour

Il est également revenu sur les retours de Christopher Nkunku et Eduardo Camavinga, des habitués de la sélection embêtés par des pépins ces derniers temps. « J’ai toujours été amené à le faire (rappeler des habitués), un joueur qui a l’habitude d’être là et qui est de nouveau disponible, et lui redonner de la confiance. J’ai confiance en lui (Nkunku), un peu comme pour Camavinga, ils n’ont pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, a déroulé Deschamps. Pour moi, c’est important vis-à-vis des joueurs qu’ils sentent que j’ai confiance en eux.»

Le sélectionneur a aussi insisté sur l’importance de l’équipe nationale dans la saison de certains joueurs : « Prenons l’exemple d’Olivier Giroud. À l’époque, sa situation à Chelsea était compliquée, mais cela ne l’a pas empêché d’être performant chez nous, comme pour Antoine (Griezmann). Une saison n’est pas linéaire. Et à ce moment-là, l’équipe de France est une bouffée d’oxygène, c’est un autre contexte, d’autres joueurs, et c’est souvent bénéfique pour leur quotidien dans leur club. »

