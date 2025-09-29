Crystal Palace a-t-il changé de dimension ?

Après six journées de championnat, Crystal Palace se retrouve dans le trio de tête aux côtés de Liverpool et Arsenal. Malgré un mercato agité par la perte de son meneur de jeu et le presque départ de son capitaine, le club londonien est en train de s’imposer dans l’élite du football anglais. Pour s’y implanter durablement ?

Oliver Glasner peut être fier de ses hommes. Ce samedi, Crystal Palace a tenu la dragée haute à Liverpool au Selhurst Park Stadium de Londres (2-1). Malgré 28% de possession de balle, les Eagles ont imposé leur volonté à des Reds dépassés, notamment en première période. « C’est la meilleure mi-temps depuis mon arrivée », a fièrement déclamé Oliver Glasner après la rencontre. Arrivé en février 2024 pour relever un club en perdition, l’entraîneur autrichien a su trouver la formule pour relancer la machine.

18 games unbeaten. Statement made. pic.twitter.com/4WPSq6vwFd — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 27, 2025

L’appétit vient en gagnant

Dix-huit matchs sans défaite, c’est la stat qui impressionne et qui fait de Palace la seule formation invaincue de Premier League depuis le 16 avril 2025 – et quelle défaite (0-5 à Newcastle). Depuis, des performances pleinement abouties face à toutes les grosses cylindrées du royaume. Sur les sept dernières confrontations face aux clubs du Big Six, c’est trois victoires et quatre nuls, et deux finales remportées (contre City en FA Cup et Liverpool au Community Shield, NDLR). Et pourtant, cette équipe revient de très loin. « L’année dernière, nous étions une des seules équipes à ne pas avoir gagné à ce stade de la Premier League, a rappelé Oliver Glasner après le match samedi. C’est pourquoi nous sommes toujours humbles. »

Cette humilité leur a permis d’atteindre les étoiles, touchées en mai dernier à Wembley pour s’offrir la FA Cup, première fois en 164 ans d’existence que les Eagles posent leurs pattes sur un trophée majeur. Récidive le 10 août, cette fois face à Liverpool dans le Community Shield (2-2, 3-2 aux TAB). En trois mois, Palace vient donc d’écrire une nouvelle page de son histoire. Assez pour ouvrir un nouveau livre ? C’est en tout cas ce qu’espérait Ismaïla Sarr en mai : « Je voudrais gagner tous les trophées. Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League… J’aimerais bien remporter ces trophées-là avec Crystal Palace. » De l’ambition assumée, voire démesurée, mais après avoir vécu ça, pourquoi se limiter ?

Un virage à gérer

Cette prise de pouvoir a cependant son lot de conséquences. Dans un marché des transferts toujours plus endiablé, les meilleurs joueurs ne résistent pas aux sirènes de l’élite. Crystal Palace n’y échappe pas : Michael Olise (50 millions d’euros au Bayern Munich en 2024) puis Eberechi Eze (70 millions d’euros, à Arsenal en 2025) ont quitté le bateau. Marc Guéhi a failli suivre ses compères cet été, même si les discussions avec Liverpool n’ont pas abouti. Pourtant, les résultats continuent de suivre. Avec la vente des parts de John Textor à Woody Johnson (43% du club) se pose la question de la nouvelle stratégie. L’accent semble mis sur l’achat de jeunes joueurs, comme Yérémy Pino ou Jayden Canvot. De quoi devenir un club basé sur l’achat revente ? L’avenir le dira, mais Maxence Lacroix, JP Mateta et leurs potes profitent pour l’instant du succès, avant de faire la rencontre de la Coupe d’Europe (ce jeudi en Ligue Conférence face au Dynamo Kiev) pour la première fois de l’histoire du club. Le changement de dimension se validera cette saison, celle des lendemains d’exploits aussi fragiles que le cristal, mais permettra de goûter à cette vie de palais.

