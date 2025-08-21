Eberechi Eze snobe Tottenham pour filer à Arsenal

Sur tous les terrains le North London Derby.

Qu’Eberechi Eze s’en aille découvrir d’autres horizons après avoir bien contribué à rapporter deux belles coupes aux siens était une normalité. Qu’il mette un vent à Tottenham pour filer à Arsenal, un peu moins. Les Spurs étaient bel et bien parvenus à avoir un accord autour des 75 millions d’euros pour l’ancien milieu de QPR, mais Arsenal a passé la deuxième en le chipant au nez et à la barbe de son ennemi juré.

Selon les médias anglais et Fabrizio Romano, le milieu va rejoindre les Gunners pour 77 millions d’euros, lui qui a été formé à Arsenal avant de se faire remercier à 13 ans.

🚨❤️🤍 BREAKING: Eberechi Eze to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place between all parties. Crystal Palace to receive package in excess of £60m as Eze preferred #AFC over Spurs. Arsenal win race over Tottenham, been in advanced talks for days but never sealed. pic.twitter.com/nUN2gXXjgY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025

Easy pour Arsenal

Avec l’un des meilleurs milieux du royaume, Mikel Arteta aura l’embarras du choix pour son entrejeu, même si l’international anglais peut évoluer en tant qu’ailier gauche. 300 millions de dépenses plus tard, Arsenal n’aura plus d’excuses pour ne pas aller chercher la Premier League cette saison. Une tâche peu aisée certes, mais avec Eberechi, l’avenir ne peut être que plus radieux dans le nord de Londres.

Sauf pour les Spurs.

Oui, it's time pour Arsenal