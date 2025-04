Newcastle écrase tranquillement Crystal Palace

Newcastle 5-0 Crystal Palace

Buts : Murphy (14e), Guéhi (CSC, 37e), Barnes (45e+2), Schär (45e+8), Isak (58e) pour les Magpies

Les Pies volent visiblement plus vite que les Aigles.

En parallèle des soirées de Ligue des champions ce mercredi, Newcastle n’a fait qu’une bouchée de Crystal Palace lors de la 32e journée de Premier League. Les hommes d’Eddie Howe ont fait 90% du travail en première période en plantant quatre de leurs cinq buts. Une victoire particulièrement importante pour Newcastle, qui s’empare de la troisième place du classement au nez et à la barbe de Nottingham Forest.

Fin de première période chaotique

Jacob Murphy a sonné le début du festival en envoyant une chiche splendide d’un angle fermé pour ouvrir le score (1-0, 13e). Crystal Palace a par la suite complètement sombré en fin de première période en encaissant un but contre son camp de Marc Guéhi (2-0, 37e), un pion de Harvey Barnes sur contre-attaque (3-0, 45e+2) et une reprise de la tête de Fabian Schär à la suite d’un coup franc (45e+8). Déjà rassasiés, les Magpies ont tout de même alourdi le score en seconde période avec un but d’Alexander Isak après une perte de balle évitable des visiteurs (58e).

Grâce à cette victoire, les Geordies ne sont désormais plus qu’à quatre points d’Arsenal, actuel dauphin. La lutte pour la Ligue des champions demeure particulièrement serrée, avec cinq équipes à la lutte pour les troisième et quatrième places : Newcastle (59 pts), Nottingham Forest (57 pts), Manchester City (55 pts), Chelsea (54 pts) et Aston Villa (54 pts).

Mathématiquement, Newcastle peut encore croire au titre !

Newcastle accroché face à Palace, Brentford large vainqueur de Leicester