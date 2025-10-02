S’abonner au mag
Le beau début de Mondial U20 du Maroc, tombeur du Brésil

CDB
Le beau début de Mondial U20 du Maroc, tombeur du Brésil

Les crocs poussent chez les Lionceaux.

Tombeurs du Brésil ce mercredi pour le deuxième match de la Coupe du monde U20 (2-1), les jeunes Marocains enchaînent un deuxième succès majeur après la victoire face à l’Espagne lors de la première journée (2-0), marquée d’ailleurs par l’utilisation du curieux carton vert.

Portés par le Dunkerquois Gessime Yassine, double passeur décisif, les Lionceaux de l’Atlas se qualifient déjà pour les huitièmes de finale de la compétition.

Comme des grands

Alors qu’elle s’impose souvent en Coupe d’Afrique U20, c’est seulement la quatrième participation de la sélection marocaine à la Coupe du monde, la dernière remontant à 2005. Taper le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, ça donne de la confiance pour la suite. Et pourquoi pas prendre exemple sur les grands, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde au Qatar, un autre mauvais souvenir pour les Espagnols.

Reste plus qu’à prier pour ne pas croiser la route des Bleuets…

Le Maroc sous tension à quelques mois de la CAN

CDB

