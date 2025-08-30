Le Maroc remporte (encore) le Championnat d’Afrique des nations !

À défaut d’être bons à la CAN, les Marocains gagnent le CHAN !

Le Maroc a remporté ce samedi le Championnat d’Afrique des nations 2024 – décalé à 2025 pour des raisons d’organisation. Les Lions de l’Atlas se sont imposés 2-3 en finale face à Madagascar grâce à un but de Youssef Mehri et un doublé d’Oussama Lamlioui. C’est la troisième fois que le pays triomphe dans la compétition, après les sacres de 2018 et 2020.

TROIS FOIS MAROC ! 🇲🇦 Les Lions de l’Atlas sont les champions du #TotalEnergiesCHAN2024 ! 🏆 pic.twitter.com/u8l70nTcGY — CAF – FR (@caf_online_FR) August 30, 2025

Cette compétition, organisée par la CAF depuis 2009, rassemble des sélections africaines composées uniquement de joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. Il n’était dès lors pas question de voir Achraf Hakimi, Yassine Bounou ou Adrien Trebel (si si, il aurait pu techniquement) à Nairobi, où était disputée la finale. Durant le tournoi, le Maroc a terminé deuxième de son groupe derrière le Kenya, avant d’éliminer la Tanzanie et le Sénégal lors de la phase à élimination directe.

À l’équipe de Walid Regragui de faire pareil à la CAN dans quatre mois.

