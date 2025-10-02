S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Ibrahima Konaté trahi par Duolingo ?

KM
Ibrahima Konaté trahi par Duolingo ?

Le hibou vert a trahi le Ibou rouge.

Interrogée sur X concernant la récente série d’Ibrahima Konaté sur la plateforme d’apprentissage de langues Duolingo, l’application a répondu ce mercredi : « Ibrahima Konaté est membre de notre Ligue diamant en espagnol. » Une belle perf qui montre que les leçons s’enchaînent et que la progression est au rendez-vous.

Au point d’y voir un indice sur sa prochaine destination ? Le défenseur français est courtisé par le Real Madrid, et forcément, savoir jongler avec la langue de Cervantès peut être un avantage pour démarrer cette nouvelle aventure. Sauf que Duolingo est d’humeur badine, puisqu’en commentaires, le CM finit par reconnaître que c’était une plaisanterie

Comment on dit « lol » en espagnol ?

Ibrahima Konaté et la tentation madrilène

KM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
12
