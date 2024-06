Beckham rend une visite émouvante à Eriksson, atteint d’un cancer

La grande classe.

Souffrant d’un cancer en phase terminale, Sven-Göran Eriksson a réalisé l’un de ses rêves en dirigeant Liverpool fin mars, à Anfield, lors d’une rencontre caritative. Plus récemment, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre a reçu la visite de David Beckham. Les deux hommes se sont côtoyés de près au début des années 2000, et leurs retrouvailles ont été particulièrement émouvantes pour le Suédois. « Il est venu avec six litres de vin de dates qui étaient importantes pour moi. Il avait du vin de 1948, mon année de naissance, c’est très sympa de sa part. Il est authentique, il aurait pu être une grande diva, mais il est tout le contraire », souligne l’homme de 76 ans à la radio suédoise P4 Varmland.

Au menu ? Du hareng, des pommes de terre et de la viande d’élan. « La veille, il avait envoyé un chef qui avait préparé le repas, puis il est venu et est resté ici pendant une journée, précise Eriksson. Nous avons discuté, beaucoup de football. Cela confirme, d’une certaine manière, à quel point il est génial. Il n’était pas obligé de venir ici. Je suis fier qu’il soit venu. »

Le cœur des hommes.

