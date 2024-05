L’ASM s’excuse encore et ne fera pas appel pour Mohamed Camara

Pas la plus drôle des Camara cachées.

La commission de la discipline de la LFP a décidé d’une suspension de quatre matchs de Mohamed Camara, qui avait voulu prouver qu’il était un vrai bonhomme en recouvrant le logo contre l’homophobie sur son maillot lors de la 34e journée de Ligue 1. En outre, le milieu malien, qui déborde de testostérone, a refusé de suivre des actions de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie. Il ne rejouera donc pas en championnat avant le mois de septembre. L’AS Monaco n’a pas fait appel de cette sanction, ce dont le DG Thiago Scuro s’est expliqué auprès de RMC Sport.

« Nous allons respecter la décision de la commission, a-t-il annoncé. Depuis le début, la position du club est très claire. Nous supportons la cause, les actions de la Ligue. Nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons de nouveau pour le comportement d’un de nos joueurs. C’est pourquoi nous respectons totalement la décision. » Scuro précise que « nous allons travailler pour que ça ne nous arrive plus » et que le joueur a aussi été sanctionné en interne, mais préfère « garder à l’intérieur du club » le détail de cette sanction.

Une tape sur les doigts et cinq minutes au coin, tremblez !

Mohamed Camara connaît la durée de sa suspension