Doğan Alemdar victime d'une rupture des ligaments croisés

Les galères continuent pour le troisième gardien du Stade rennais.

Victime d’une grosse blessure au genou dimanche lors d’un entraînement avec la sélection turque, Doğan Alemdar a malheureusement été victime d’une rupture du ligament croisé. Le joueur a quitté l’Allemagne afin de « passer à l’étape suivante de son traitement », a annoncé la fédération turque de football sur X.

A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar’ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan’ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin… pic.twitter.com/ihwHNSMoqq — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 24, 2024

Intégré au groupe turc par Vincenzo Montella en plus de la liste de 26 joueurs (dont trois gardiens) retenus pour disputer l’Euro 2024, le portier de 21 ans n’est pas apparu sur la moindre feuille de match. Dans le but de le remplacer, et alors que Mert Gunök s’est blessé face à la Géorgie, la Turquie a fait appel à Muhammed Sengezer, gardien de Başakşehir, avant de défier la Tchéquie lors du dernier match de poules.

Relégation avec Troyes, zéro minute à l’Euro et un ligament en moins : on appelle ça une fin de saison catastrophe.

Revivez Turquie-Portugal (0-3)