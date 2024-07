Vivianne Miedema arrive à Manchester City

Ce qu’on appelle un game-changer.

Séisme dans le monde du football féminin, Manchester City vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Les Skyblues ont annoncé ce vendredi la signature de Vivianne Miedema, libre de tout contrat après son aventure à Arsenal. Une grosse affaire, puisque l’attaquante néerlandaise de 27 ans est tout simplement la meilleure buteuse de l’histoire du championnat anglais avec 80 buts. Lors de sa présentation, dans des paroles rapportées par The Guardian, elle explique son choix : « La raison pour laquelle j’ai choisi City, c’est que le club a les mêmes ambitions que moi. Un club qui veut gagner le championnat, et tous les trophées possibles. »

Et il serait temps pour Manchester City de gagner. Contrairement aux garçons qui marchent sur la Premier League, les féminines peinent à retrouver les sommets après leur dernier titre, en 2016. Les Cityzens veulent donc briser la malédiction et s’en donnent les moyens avec Miedema. Gareth Taylor, l’entraîneur, le confirme : « Nous avons hâte d’accueillir Viv’ à City et la voir s’épanouir durant les trois prochaines saisons. […] C’est un grand talent avec qui j’ai hâte de travailler et une joueuse que j’ai toujours admiré. Elle sera un véritable atout pour l’équipe. »

Il n’a fallu qu’une seule saison à Erling Haaland pour triompher à City. À Miedema d’en faire de même.

