Un sacre pour « toutes les femmes qui se sont battues », rappelle Bonmati

De la suite dans les idées.

Avant d’éclabousser la Coupe du monde de son talent, et d’en être désignée meilleure joueuse, Aitana Bonmati était aussi une des 15 Espagnoles à dénoncer publiquement les méthodes de son sélectionneur Jorge Vilda. Alors, à l’heure de soulever le trophée, la joueuse du Barça a tenu à rappeler le chemin parcouru : « Je veux me souvenir de toutes les femmes qui ont poussé et se sont battues pendant toutes ces années, pour que nous ayons de meilleures conditions, c’est pour elles. »

Logiquement émue après ce premier sacre mondial pour l’Espagne, Aitana Bonmati avait du mal à verbaliser : « Je n’ai pas de mots. Pour le moment, c’est incroyable. Je suis très heureuse parce que nous avons fait un grand tournoi. Nous avons souffert, mais nous avons aussi pris du plaisir. Nous le méritons. (…) Chacune connaissait son objectif au début de la préparation du tournoi. Nous sommes toutes des compétitrices. Nous sommes toutes fortes mentalement. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années pour arriver à ce moment. »

Vivement son discours pour le Ballon d’or.