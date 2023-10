Aitana Bonmati est fière d’être « une référence pour de nombreux enfants »

Le Ballon adore.

L’Espagnole est revenue sur son sacre au Ballon d’or auprès des médias de l’événement, et a révélé son ressenti et son état d’esprit après avoir remporté la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football. Après avoir déclaré qu’elle n’arrivait « toujours pas à réaliser » ce qu’elle avait accompli, la joueuse du FC Barcelone s’est dite fière d’être « une référence pour de nombreux enfants », et qu’il « était important que les enfants puissent avoir des références féminines ».

Elle fait aussi passer un message entendu maintes fois, mais qu’il est toujours bon de rappeler, sur son parcours qui n’a jamais été simple. « Ce qui me vient à l’esprit, c’est tout le travail accompli pour en arriver là. Tout ce que j’ai enduré, tout ce pour quoi je me suis battue, les mauvais moments. Savoir que tout cela en valait la peine, que tout cela a porté ses fruits. Je n’ai jamais abandonné, je n’ai rien gâché. » En ayant remporté le championnat d’Espagne, la Supercoupe, la Ligue des champions et la Coupe du monde cette saison, cela semble en effet légitime de dire qu’elle y est arrivée.

De quoi inspirer les futures générations de joueurs et joueuses de football.

Le Ballon d’or féminin 2023 pour Aitana Bonmatí !