Golden Boys Awards : Haaland, Bonmati et Bellingham couronnés

On s’y perd, avec tous ces trophées.

Golden Boy Award, Golden Girl Award, Golden Woman Award et Golden Man Award et on en passe… C’est cette fois la cérémonie de récompenses organisée par le média italien TuttoSport qui est à l’honneur. La liste des lauréats est longue comme le bras, mais on peut déjà noter quelques différences avec le Ballon d’or, le cousin populaire. Erling Haaland a été préféré à Lionel Messi (c’est plus simple quand on retire les clubs non européens de la sélection), mais Aitana Bonmatí, elle, s’offre le doublé. Jude Bellingham et Lamine Yamal sont aussi récompensés.

TuttoSport oblige, certaines récompenses sont exclusives aux joueurs et joueuses transalpins. Ainsi, Giorgio Scalvini (Atalanta) et Chiara Beccari (Sassuolo) ont tous deux été nommés « Best Italian player under-21 ». Sont aussi récompensés les agents (Ali Barat) et dirigeants, notamment Edu Gaspar (Arsenal) et Tony Bloom (Brighton).

On ne sous-entendra pas que cet événement n’était qu’un prétexte pour manger des petits fours.

