Julian Nagelsmann entretient le flou sur son avenir

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne Julian Nagelsmann était présent à Paris ce jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des nations pour connaître les adversaires de la Mannschaft, à savoir les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. Le technicien allemand a tout même tenu à rappeler qu’il n’était absolument pas sûr de les affronter. Lorsque Sky Sports lui a demandé s’il serait toujours sélectionneur en septembre, il a confié « Comme mon contrat se termine après l’Euro, je dirais : en l’état actuel des choses, non. Je l’ai dit depuis le début de mon mandat. Pour l’instant, l’objectif est l’Euro. Nous verrons ensuite si je suis toujours le sélectionneur. Si c’est le cas, nous nous préparerons très bien et nous essaierons d’en tirer le meilleur parti et de remporter le groupe de Ligue des nations. Nous voulons faire un bon Euro. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. »

Le contrat de l’ancien entraîneur du Bayern Munich court en effet jusqu’à l’Euro 2024 qui se déroulera à domicile, en Allemagne. Débarqué à la tête de la sélection en septembre 2023, le tacticien de 36 ans n’a remporté qu’un seul match sur les quatre disputés. Lui qui n’arrive pas à redresser la sélection allemande ne semble pas vouloir s’inscrire dans la durée.

