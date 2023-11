Zaïre-Emery appelé chez les Bleus ?

Le Zaïre n’a plus de frontières.

Alors que Didier Deschamps doit annoncer jeudi prochain sa liste pour les matchs qui opposeront l’équipe de France à Gibraltar (18 novembre) et à la Grèce (21 novembre), la probable absence d’Aurélien Tchouaméni, blessé, pourrait conduire à une nomination surprise au milieu de terrain.

Selon nos informations, le joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery, est pressenti pour connaître sa première convocation avec l'équipe de France. La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le jeudi 9 novembre. Toutes les informations en vidéo par ici ⬇️ pic.twitter.com/PqGQVgUhqG — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 5, 2023

En effet, selon les informations de l’émission Téléfoot, c’est Warren Zaïre-Emery, dont Deschamps ne cesse de louer les qualités, qui pourrait être appelé pour la première fois sous le maillot bleu. Et si cela se produisait effectivement, le Parisien battrait le record de précocité d’Eduardo Camavinga puisque, le jour du match de Gibralatar, il ne serait âgé que de 17 ans, 8 mois et 10 jours, contre 17 ans, 9 mois et 29 jours pour l’ancien du Stade rennais.

Comme quoi, Luis Enrique a eu le nez creux.

Luis Enrique fait l'éloge de Warren Zaïre-Emery