Luis Enrique fait l’éloge de Warren Zaïre-Emery

Pas de doute, sa place dans le XI est assurée pour longtemps.

Pressenti en équipe de France lors la prochaine fenêtre internationale, Warren Zaïre-Emery est au centre de nombreux sujets de discussions depuis sa masterclass face à l’AC Milan en Ligue des champions. Ambitieux, il n’a pas caché son envie de rejoindre la sélection. Un remue-ménage qui n’a pas manqué d’arriver aux oreilles de son entraîneur, Luis Enrique : « Je pense que si moi, j’étais sélectionneur de l’équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois, a-t-il affirmé en conférence de presse. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol, donc je ne peux pas donner l’avis du sélectionneur français. »

Décidément sous le charme de son jeune milieu de terrain, Enrique ne s’arrête pas en si bon chemin : « Il est exemplaire et incroyable et je ne peux que le remercier pour ce qu’il fait et je remercie le PSG de nous fournir des joueurs de cette qualité. Warren est un exemple pour tous les joueurs qui veulent être professionnels. » Faut-il rappeler que l’intéressé est encore mineur et pas encore bachelier ? De quoi forcer un peu plus l’éloge du technicien parisien : « Ce n’est pas normal pour un garçon de 17 ans d’avoir ce planning-là et c’est un véritable exemple sur le terrain et en dehors. »

Ça va lui faire tout drôle quand il passera les épreuves à distance après avoir signé à City en janvier.

