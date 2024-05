L’Ukraine dévoile une liste provisoire pour l’Euro avec quelques jolis noms

Toujours pas d’Alexandre Lacazette, malheureusement.

L’Ukraine a dévoilé ce jeudi une liste provisoire de 26 joueurs et de six réservistes pour l’Euro. Ce groupe est officiellement convoqué pour les trois matchs de préparation, contre l’Allemagne, la Pologne et la Moldavie, bien qu’il soit probable que l’équipe ne change pas d’ici le lancement de la compétition, sauf en cas de blessures. La sélection définitive ne sera dévoilée que lors de la date butoir du 7 juin. Parmi les noms retenus par le sélectionneur Sergiy Rebrov, on retrouve une pelletée de joueurs bien connus : Oleksandr Zinchenko, Mykhailo Mudryk, le meilleur buteur de la Liga Artem Dovbyk ainsi que le capitaine Andrii Yarmolenko seront bien de la partie. Dans les buts, c’est Andrii Lunin qui devrait être titulaire plutôt qu’Anatolii Trubin, le portier du Benfica.

À noter, comme souvent avec l’Ukraine, la forte présence de joueurs du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev, qui ont tous les deux placé six bonshommes dans la liste des 26. À l’Euro, les Bleus et Jaunes affronteront la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie dans le groupe E.

Et si c’était la future surprise de l’Euro ?

Gardiens de but : Heorhii Bushchan (Dynamo Kiev), Anatolii Trubin (SL Benfica), Andrii Lunin (Real Madrid)

Défenseurs : Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitalii Mykolenko (Everton), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (SK Dnipro-1), Maksym Talovierov (LASK), Bohdan Mykhailinchenko (Polissya)

Milieux de terrain : Andrii Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Victor Tsyhankov (Gérone), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Serhii Sydorchuk (KVC Westerlo)

Attaquants : Artem Dovbyk (Gérone), Roman Yaremchuk (Valence), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)

Réservistes : Dmytro Riznyk (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Vladyslav Kabaev (Dynamo Kiev), Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Buyalskyi (Dynamo Kiev), Yegor Yarmolyuk (Brentford)