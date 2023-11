Warren Zaïre-Emery : « Mes objectifs ? Être appelé en équipe de France »

Jeune et ambitieux.

Fraîchement nommé capitaine des Espoirs par Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery continue de voir toujours plus haut. Dans un entretien accordé à Tuttosport, le prodige du Paris Saint-Germain a avoué sans concession penser à l’équipe de France A. Comme sur le terrain, il ne s’est pas caché : « Mes objectifs ? Tout d’abord être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga. » Né en mars 2006, il pourrait devancer le Madrilène, plus jeune joueur convoqué en Bleu depuis 1945, en cas de première cape en novembre prochain.

Le coéquipier de Kylian Mbappé ne veut rien laisser en route au moment de lister ses envies : « Ensuite, la Ligue des champions, l’Euro et bien sûr le Golden-Boy. Sans oublier la Ligue 1. » Entre les lignes, on ressent le même esprit de compétition que son compatriote. « Les compliments font plaisir et rendent fier. Mais demain est un autre jour, clame le jeune. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner. Le travail est fondamental. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra s’améliorer. » Impressionnant face à Milan (3-0) et buteur à Brest (2-3) la semaine dernière, Warren Zaïre-Emery a déjà terminé d’étonner et commence à confirmer toutes les attentes placées sur ses épaules.

Didier Deschamps est prévenu.

