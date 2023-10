Warren Zaïre-Emery est devenu grand

Il fallait le voir transpercer la première ligne milanaise sur une course de 30 mètres, Tijjani Reijnders désespérément accroché au short, avant d’envoyer Kylian Mbappé faire des merveilles dans la surface et délivrer un Parc des Princes qui commençait doucement à se faire du souci. Car jusqu’ici, Paris avait plutôt subi les événements, parfaitement bloqué par le pressing haut milanais et dans une belle galère pour ressortir le cuir. Pendant près d’une demi-heure, Warren Zaïre-Emery avait peiné, comme tous ses partenaires. Avant de sonner la révolte.

Cette première passe décisive en poche, le Montreuillois s’est ensuite mis à rayonner, entraînant derrière lui un PSG tout à coup revigoré – bien aidé par des Rossoneri peu à peu moins pressants. Son second acte est un modèle du genre : de l’intensité, des courses avec ballon, une belle justesse dans le jeu, et donc cette deuxième offrande pour le premier but de Kang-in Lee en rouge et bleu. Le voilà désormais détenteur du record du plus jeune joueur à délivrer deux assists en Ligue des champions, effaçant Theo Walcott des tablettes. Mais qu’importe, le garçon a surtout gratté huit ballons dans les pieds milanais (record du match), distillé quatre passes clé (record du match) – et aurait notamment pu repartir avec une galette de plus si Maignan ne s’était pas interposé devant Mbappé peu avant l’heure de jeu sur l’un de ses innombrables décalages.

S’il avait pris l’habitude de partager la lumière avec ses partenaires de l’entrejeu Manuel Ugarte et Vitinha, Zaïre-Emery a cette fois tout gardé pour sa pomme. C’est d’ailleurs lui qui s’est enfilé le tour des médias au coup de sifflet final. « On n’a pas très bien débuté, on s’est dit les choses qui n’allaient pas à la mi-temps et on a réussi à gagner ce match avec de la fierté, lâchait-il d’abord à RMC Sports. À mon âge, on joue, on prend du plaisir et on ne réalise pas. C’est en moi et je ne pense pas que ça va changer. Après la défaite contre Newcastle, on était revanchards. » Avant de poursuivre pour Canal+ : « On a pris du plaisir à jouer ensemble, on est une équipe et ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je n’avais pas joué contre Strasbourg, je me sentais bien, je m’étais bien préparé… Tant mieux si ça se finit avec deux passes décisives ! »

Ces dernières semaines, l’homme du match de ce soir est devenu un rouage essentiel dans la construction du jeu voulue par Luis Enrique. Loué depuis le mois d’août pour son impact physique, sa maturité et sa capacité à répéter les efforts, le voir désormais ne jamais hésiter à porter le ballon et se projeter vers l’avant à la moindre occasion est une excellente nouvelle pour son technicien espagnol. « Warren est un joueur jeune, mais mature sur le terrain. On le connaissait, c’est déjà un milieu de terrain très fort et complet », ne pouvait qu’apprécier Stefano Pioli après coup en conférence de presse. Bientôt imité par l’ancien coach du Barça : « Warren est un joueur surprenant à 17 ans, qui a tout bien fait. Il sait tout faire : défendre, attaquer, c’est le parfait exemple pour tous les jeunes joueurs qui veulent jouer au PSG. Je suis content de son rendement. »

Ses deux caviars pour Lucas Hernandez à Newcastle, puis Achraf Hakimi à Rennes juste avant la trêve avaient quelque chose de Marco Verratti-esque dans la beauté du geste. Sauf que le titi parisien compte désormais plus de passes décisives que l’Italien lors de ses deux dernières saisons cumulées dans la capitale. Au sein d’un effectif qui craignait d’avoir énormément perdu à la création au vu des départs de l’été (Verratti, Neymar, Messi), voir le gamin de 17 ans prendre de plus en plus de poids également dans ce secteur de jeu est une bénédiction. Pourvu que ça dure.

