Le PSG roule sur Milan

PSG 3-0 Milan

Buts : Mbappé (33e), Kolo Muani (53e), Lee Kang-in (89e) pour le PSG

Paris devait réagir après l’humiliation infligée par Newcastle en Ligue des champions. Et Paris l’a fait. Après un premier acte où il a été bougé par Milan, mais lancé par un Kylian Mbappé de gala, le PSG a ensuite géré face à une formation milanaise trop limitée offensivement pour espérer autre chose qu’une première défaite dans son histoire face au Paris Saint-Germain. De bon augure, forcément, avant la deuxième manche à San Siro dans deux semaines.

Mbappé, qui d’autre ?

C’est dans une ambiance incandescente que ce PSG-Milan s’ouvre, avec un Parc des Princes plein comme un œuf. Si les supporters parisiens sont chauffés à blanc face à la horde noire des ultras du Milan qui passe son temps à insulter Donnarumma, les joueurs de Luis Enrique, eux, sont rapidement étouffés par le pressing haut milanais. Souvent à cinq ou six dans le camp des Rouge et Bleu, les ouailles de Stefano Pioli font souffrir le trio parisien au milieu et vont se procurer deux trois situations. La plus importante a lieu lors de ce joli relais à trois entre Théo Hernandez, Olivier Giroud et Rafael Leão qui se termine par une frappe hors cadre de l’ailier portugais.

Si Paris galère toujours autant à faire frémir les gros bras de Mike Maignan, il peut s’en remettre à Kylian Mbappé pour chauffer ses gants une première fois au bout de 20 minutes de jeu. Au cours d’un premier acte où Randal Kolo Muani est volontaire, mais un peu maladroit, et Ousmane Dembélé occupé à désaxer Théo Hernandez, le Kyks va bien évidemment se révéler être l’homme providentiel. Enfin, Warren Zaïre-Emery arrive à se retourner malgré les accrochages de Tijjani Reijnders et lance Mbappé qui mystifie le pauvre Fikayo Tomori d’une longue série de passements de jambes avant de fusiller Maignan (1-0, 33e). La seule véritable occasion franche parisienne qui permet au PSG de rentrer en tête à la pause face à un Milan mal payé de ses efforts.

Paris passe la deuxième

Comme libéré d’un poids, Paris revient le couteau entre les dents, et Dembélé pense marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs d’un beau plat du pied gauche. Problème, le tampon de Manuel Ugarte sur Yunus Musah au départ de l’action est sanctionné par la VAR et annule la joie de Dembouz. Une déception de courte durée, car sur un corner rapidement joué par Mbappé à l’opposé de la tribune Auteuil qui a sorti les feux d’artifice, Dembélé oblige Maignan à dévier le cuir dans les pieds de Kolo Muani qui double la mise (2-0, 53e). Milan est KO, Théo perd un duel plein axe à l’épaule contre Zaïre-Emery qui n’est pas loin d’offrir à Mbappé un doublé, mais Maignan sauve la patrie.

À l’image de l’impuissance milanaise en Ligue des champions cette saison, qui n’a toujours pas inscrit le moindre but, Giroud, totalement sevré de ballon, tente un lob de 25 mètres capté par Donnarumma qui aura passé une soirée relativement tranquille. Le portier italien s’emploiera finalement sur une tête de Giroud, et verra depuis son but Maignan dévier sur le poteau un plat du pied de Mbappé. Mais jusqu’au bout, Paris poussera et parviendra à inscrire un troisième pion : Zaïre-Emery centre en retrait, Gonçalo Ramos laisse passer le cuir, Lee Kang-in fait pleurer Maignan (3-0, 89e). Milan est KO, Paris est tout là-haut et surtout de retour en tête du groupe F.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Mukiele, 90e), Marquinhos, Škriniar, Lucas Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (Ruiz, 71e), Vitinha – Mbappé, Kolo-Muani (Ramos, 83e), Dembélé (Lee Kang-In, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

Milan (4-3-3) : Maignan – Théo Hernandez, Tomori, Thiaw (Calabria, 45e), Kalulu – Reinjders, Krunić (Adli, 77e), Musah (Pobega, 77e) – Leão, Giroud, Pulisic. Entraîneur : Stefano Pioli.

