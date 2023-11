Kylian Mbappé sur l’accueil réservé à Donnarumma : « C’était un peu too much »

Le chambrage et la rancune oui, mais pas trop.

Conspué dès son entrée sur la pelouse pour l’échauffement, arrosé de faux billets à son effigie et cible de nombreuses insultes ou chants à son encontre, il est clair que Gianluigi Donnarumma a vécu un retour à Milan mouvementé mardi soir. Attendu, cet accueil comme paria n’a pas manqué, tout comme le portier, qui a tenu son rang dans sa cage et a même permis au PSG d’y croire encore en fin de match, sortant plusieurs parades décisives, en vain. Des agissements qui n’ont pas vraiment plu à Kylian Mbappé : « Il y avait beaucoup de bruits, ils ont réservé un accueil assez difficile pour Gigio, je pense que c’était un peu « too much ». »

Mbappé in ESCLUSIVA a Sportitalia: “Il problema siamo noi. Accoglienza a Donnarumma esagerata“‼️ Ai microfoni di Sportitalia, intervistato dal nostro @tancredipalmeri , Kylian Mbappé ha commentato la prestazione della sua squadra e l’accoglienza riservata dai tifosi a Donnarumma pic.twitter.com/KymWqGOHRl — Sportitalia (@tvdellosport) November 8, 2023

Pourtant, cet accueil hostile avait été anticipé, et même préparé par les coéquipiers du gardien, lors de l’entraînement de veille de match. « C’est le football d’aujourd’hui, les supporters font ce qu’ils ont envie, on ne peut pas leur dire ce qu’ils ont à faire. Nous on a essayé de le protéger du plus possible », a déclaré le capitaine de l’équipe de France devant la presse. Qu’il se rassure, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi devrait être moins inquiétés lors du déplacement à Dortmund.

Et oui, le football il a changé et ses supporters aussi.

