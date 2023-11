Le PSG tombe à Milan

Dans une ambiance incandescente et face à un Milan retrouvé, le PSG s'est incliné (2-1) et confirme ses difficultés loin de ses bases en Europe. La qualification pour les huitièmes de finale est encore loin d'être acquise pour la bande de Mbappé.

AC Milan 2-1 PSG

Buts : Leão (12e), Giroud (50e) pour Milan // Škriniar (9e) pour le PSG

En s’envolant pour Milan, le PSG avait en tête de confirmer le large succès acquis à l’aller pour définitivement assommer le groupe F et chasser par la même occasion la déroute de Newcastle des esprits. Mais voilà, même face à un Milan malade qui a retrouvé des couleurs pour l’occasion, le Paris Saint-Germain a confirmé ses difficultés loin de la tour Eiffel et laisse au Borussia Dortmund les rênes de ce mini-championnat à suspense. Jusqu’au bout, Paris devra batailler pour continuer sa route en Ligue des champions en 2024.

Škriniar appelle, Leão répond

San Siro n’a décidément pas d’égal un soir de Ligue des champions. C’est dans cette arène, cette « fosse aux lions » pleine à craquer que le PSG s’est présenté dans son 4-3-3 habituel avec Vitinha au milieu et Kolo-Muani devant. Comme prévu, Gianluigi Donnarumma a reçu un accueil infernal, été insulté, sifflé, visé par des projectiles – des dizaines de milliers de billets à son effigie – pendant une première période qui a filé à 200 à l’heure. C’est vrai, Milan se présentait dans son costume de bête blessée, sans victoire depuis près d’un mois et sans avoir encore marqué en Ligue des champions. Mais d’entrée, les Rossoneri se sont nourris de la puissance qui se dégageait des murs de leur maison pour faire trembler les jambes parisiennes. Transfiguré par rapport au match aller, Rafael Leão a testé le mental de Donnarumma au bout d’à peine deux minutes de jeu, avant d’offrir un caviar en retrait pour Ruben Loftus-Cheek qui n’a pas cadré. Dans la tempête, le PSG va néanmoins afficher de belles ressources offensives, à l’image d’Ousmane Dembélé, intenable côté droit, et même ouvrir le score : sur corner, après une déviation de Marquinhos, l’ancien intériste Milan Škriniar se jette au second poteau dans le dos de Loftus-Cheek pour glacer San Siro (0-1, 9e).

Le bruyant parcage parisien de 4000 âmes explose, mais la joie sera de courte durée. Milan repart immédiatement au combat, loupe une énorme occase sur un nouveau centre en retrait, mais égalise rapidement. Sur un contre emmené par Leão, Giroud voit Donnarumma réaliser un bel arrêt au sol, insuffisant toutefois pour empêcher l’ailier portugais de claquer une bicyclette gagnante sur le rebond (1-1, 12e). La Curva Sud milanaise dégoupille, le ping-pong, lui, continue de plus belle : Mbappé perd son duel face à Mike Maignan, et Dembélé voit l’une de ses nombreuses tentatives trouver la barre, quand, à l’opposé, Donnarumma voit des flèches hors cadre se multiplier avant de sortir le grand jeu sur un coup franc de Fikayo Tomori. La mi-temps arrive, déjà, trop vite même après un premier acte intense à souhait.

Giroud transcende Milan

Dès la reprise des débats, Milan va mettre un sacré crochet en profitant d’un moment de flou dans l’arrière-garde parisienne : Theo Hernandez dépose un caviar sur la tête d’Olivier Giroud qui crucifie Donnarumma (2-1, 50e). Paris est dans le dur, Luis Enrique décide de passer à trois derrière à l’heure de jeu, fait entrer Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Nordi Mukiele, mais le PSG galère à percer une formation milanaise qui affronte son habituel temps faible en seconde période avec brio. D’autant que cette fois, l’équipe italienne peut s’appuyer sur un Loftus-Cheek dominant au milieu, et surtout sur un Leão qui se montre dangereux sur toutes ses prises de balle.

Finalement, ce sont même les Milanais qui ne sont pas loin du troisième : Theo Hernandez, encore sur coup franc, oblige Donnarumma à la parade puis sur son premier ballon, Noah Okafor pense tuer le suspense, mais trouve la main gauche du portier parisien sur sa route. Dans les dernières minutes de la rencontre, Paris va avoir la balle d’égalisation sur un numéro de Lee dont le tir s’écrase finalement sur le montant gauche de Maignan. Loupé, la fin des sept minutes de temps additionnel est une libération pour le peuple rossonero, définitivement relancé dans la course à la qualif. Paris, avec ses six points au compteur (un de moins que le leader Dortmund, un de plus que son adversaire du soir et deux de plus que Newcastle), va devoir cravacher jusqu’au bout.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Théo Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria – Reinjders, Musah (Krunic, 84e), Loftus-Cheek – Rafael Leão (Okafor, 84e), Giroud, Pulišić (Florenzi, 90e). Entraîneur : Stefano Pioli.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Škriniar (Barcola, 89e), Lucas Hernandez (Mukiele, 65e) – Zaïre-Emery, Ugarte (Fabian Ruiz, 60e), Vitinha (Lee, 60e) – Dembélé, Kolo-Muani (Ramos, 60e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.