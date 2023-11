Dortmund s’impose avec la manière face à Newcastle

Borussia Dortmund 2 – 0 Newcastle

Buts : Füllkrug (26e), Brandt (79e) pour le BvB

Deutsche Qualität.

Pour cette 4e journée de Ligue des champions, Dortmund recevait Newcastle au Signal Iduna Park. Une rencontre au sommet pour les deux équipes qui comptaient le même nombre de points avant le coup d’envoi, et c’est le Borussia Dortmund qui fait la bonne opération en s’imposant et en prenant la tête du groupe F, en attendant le résultat du match entre l’AC Milan et le PSG.

Une première mi-temps dominée par Dortmund, plus juste techniquement et plus tranchant offensivement. Les hommes d’Edin Terzic s’offrent plusieurs occasions dans le premier quart d’heure avec la frappe au-dessus de Julian Brandt (7e), puis un beau mouvement collectif conclu par une frappe lourde de Niclas Füllkrug, dégagée des deux poings par Nick Pope (13e). La délivrance est venue de l’ancien attaquant du Werder Brême : à la suite d’un double une-deux avec Marcel Sabitzer, l’international allemand laisse pantois le portier des Magpies (1-0, 26e). Newcastle a subi, mais s’est procuré plusieurs situations sur corner avec le centre fort de Kieran Trippier bien repoussé par la défense du BvB (22e), Fabian Schär s’est également essayé de la tête (32e), puis Joelinton (45e), mais à chaque fois, Gregor Kobel, l’un des gardiens les plus en vue de cette phase de poules, s’est imposé face aux offensives des Magpies.

La seconde mi-temps s’est animée dès le coup de sifflet avec Karim Adeyemi qui s’est une nouvelle fois projeté rapidement vers l’avant, mais qui voit sa tentative échouer dans les gants de Pope (46e). Mais les débats s’équilibrent, à l’image de l’action du nouvel entrant Miguel Almiron qui frôle le poteau droit de Kobel (49e) et de Joelinton qui manque le cadre de la tête après un corner millimétré de Valentino Livramento (56e). Malheureusement, les hommes d’Eddie Howe ne sont pas parvenus à concrétiser sur leurs temps forts et ont vu Brandt, en feu depuis le début du match, inscrire le but du break après un rush en solitaire de 80 mètres (2-0, 79e). Newcastle ne s’en relèvera pas.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson, Schlotterberck, Hummels, Sule – Ozcan, Sabitzer – Brandt, Nmecha, Adeyemi (Reus, 80e) – Fullkrug (Moukoko, 87e). Entraîneur : Edin Terzic.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Lascelles, Schar, Hall (Almiron, 46e) – Longstaff, Guimaraes, Willock (Miley, 82e) – Livramento, Wilson (Gordon, 46e), Joelinton. Entraîneur : Eddie Howe.