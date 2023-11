Donnarumma, bienvenue en enfer

Depuis le tirage au sort, c’est l’une des curiosités de la campagne européenne du Paris Saint-Germain : comment diable Milan va-t-il accueillir Gianluigi Donnarumma pour son retour au bercail ? Si tout le monde se doutait déjà que ce ne serait pas avec un lancer de peluches et des bisous en pagaille, la manche aller au Parc des Princes avait déjà donné un petit aperçu de ce à quoi les retrouvailles entre Gigio et le Diavolo allaient ressembler. À Paris, le parcage rempli au moins de moitié par la Curva Sud n’a pas cessé d’insulter le champion d’Europe 2020 pendant 90 minutes. En Lombardie, dans leur antre de San Siro, les ultras milanais ont prévu évidemment plus fort : tee-shirts, sifflets et une pluie de billets de banque sont au programme selon les informations du Corriere della Sera. Un accueil musclé pour l’ex-enfant prodige devenu paria, renommé « Dollarumma » (d’où les billets) pour n’avoir pas choisi de prolonger l’idylle avec les Rossoneri qui aura duré huit piges, qui passe là un sacré test : montrer à l’Europe entière qu’à 24 ans, il a l’étoffe pour ce genre de rendez-vous et que les démons de Madrid sont définitivement partis.

La Curva Sud prépare quelque chose pour le retour de Donnarumma à San Siro

Le match d’une vie ?

« Nous avons parlé et nous en avons même plutôt rigolé, dans le football c’est habituel et normal, dédramatisait Luis Enrique en conférence de presse à quelques heures du rendez-vous. Il a déjà joué ici avec la Nazionale contre l’Espagne, ça fait partie du football. Il y a plein de grands joueurs qui doivent passer par là. » Les « émotions fortes » évoquées par l’intéressé avant le match aller seront décuplées dans l’enceinte milanaise, mais le champion d’Europe 2021 devra passer outre. « Il savait bien en quittant Milan dans ces conditions, avec cette histoire d’amour qui finissait un peu de travers, que le jour des retrouvailles serait chaud, et ce quel que soit le maillot qu’il porterait, estime Jérôme Alonzo. S’il y a bien une chose dont je suis certain, c’est qu’il est prêt mentalement, il a vécu la scène mille fois dans sa tête. »

Une rencontre forcément à part, encore plus à ce poste si particulier. « Pour être gardien, il faut être un peu fou à la base. Les publics hostiles nous transcendent, c’est dans nos gênes, assure encore Alonzo. Typiquement, quand je jouais au PSG, mes retours au Vélodrome, j’ai toujours fait de bons matchs, je me nourrissais de l’hostilité des gens. » Lui aussi présent devant les médias, Milan Škriniar a tenu à rassurer l’assistance quant à la prestation à venir de son (ange) gardien : « Je ne le vois pas préoccupé, c’est un des meilleurs gardiens du monde, il a beaucoup d’expérience. Je le vois 100% concentré et je suis sûr qu’il va faire un grand match demain. » Pour autant, Jérôme Alonzo l’affirme, l’approche d’un tel rendez-vous reste quelque chose de purement personnel, et tout se jouera dans la cabeza de Gigio. « De par la définition même du poste, t’es un mec solitaire. Un peu moins de nos jours parce que les gardiens participent de plus en plus au jeu, mais depuis la nuit des temps, ils ont toujours été des loups solitaires. »

Au-delà de l’aspect mental, Donnarumma se retrouve surtout avec une opportunité en or de prouver que le gamin de Milanello a bien grandi. Notamment dans deux aspects si décriés de sa palette technique : le jeu au pied et les sorties aériennes. « On voit qu’il met du sien sur le jeu au pied, il a compris que pour durer au plus haut niveau, il lui fallait ça dans sa palette, remarque Alonzo. Et puis, il faut qu’il aille plus dans les airs, tu ne peux pas te contenter “de ça” avec un tel gabarit. » Il faudra au moins ça pour convaincre tout un chacun de son talent. « On l’a vu débarquer en France en se disant : “Il y a un phénomène qui arrive.” Mais aujourd’hui, il n’est pas un gardien plus fort qu’à l’Euro, où il était très, très fort », estime encore le consultant Prime Vidéo.

« J’ai vraiment un regard très attentif sur lui à Milan et à Dortmund »

Ce Milan-PSG est donc bien un défi pour Gigio, mais aussi finalement pour ce PSG-là, qui doit des réponses à son public sur sa capacité à résister dans l’adversité. Pour le moment, à l’extérieur, Paris a explosé à Newcastle (4-1) et n’a pas eu beaucoup de déplacements à haute intensité dans une Ligue des talents assez faible cette année. Comme le rappelait Luis Enrique face à la presse ce lundi, cet AC Milan-PSG peut s’avérer déjà « décisif » dans la course à la qualif : une victoire parisienne pourrait potentiellement offrir 4 à 5 points d’avance aux Rouge et Bleu sur leurs poursuivants à deux journées de la fin. Inutile de dire alors que face à un Milan blessé, qui n’a pas gagné lors de ses quatre dernières sorties et qui n’a pas marqué en C1 depuis avril dernier, le PSG a le devoir de terminer le boulot pour s’offrir une fin d’année civile européenne en quasi-détente. Et Gigio, lui, de rassurer une bonne fois pour toutes son monde quant à ses progrès entrevus depuis le coup d’envoi du championnat.

« Les gens oublient quand même qu’avec Bulka ou Samba, c’est encore un des meilleurs en France, assène Jérôme Alonzo. Dans les journaux, c’est le Parisien le mieux noté quasiment à chaque match. La vérité, c’est qu’il y a deux ans, il n’est pas bon au retour contre Madrid, et l’an dernier, au match aller contre le Bayern. L’axe de progression est qu’il lui faut à nouveau être très bon sur quelques gros matchs cette année. Le match de Milan et toute la fin de la phase de poules sont très importants pour lui. J’ai vraiment un regard très attentif sur lui à Milan et à Dortmund dans un mois. » Nul doute qu’il ne sera pas le seul, au moment du coup d’envoi de ce choc européen à San Siro.