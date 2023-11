Les billets à l’effigie de Donnarumma dévoilés

Sa propre tête sur des petites coupures : Gigio président !

De retour en Lombardie pour la première fois depuis son départ libre vers le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma s’apprête à vivre une soirée mouvementée à San Siro. Une pluie de billets est attendue pour celui que l’on surnomme désormais « Dollarumma », et le journaliste italien Antonio Vitiello en a dévoilé les premières images.

On y retrouve pêle-mêle son surnom, l’indication « mercenaire », le chiffre 71 qui signifie « l’homme de la merde » selon un livre italien, le Smorfia, qui sert à déchiffrer les rêves et à choisir les numéros au loto, et bien évidemment sa photo, placée en plein centre du billet. Vu la quantité de liasses contenues dans un seul carton, on se dit que l’accueil va secouer et que l’Italien a intérêt à avoir les idées bien au clair sur ses premières prises de balle, pour ne pas avoir à cogiter pendant 90 minutes.

Ensuite, il arrêtera un penalty et chambrera toute la Curva les gants pleins de billets !