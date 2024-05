La VAR bientôt supprimée en Premier League ?

La Suède, ça vous gagne.

Comme stipulé par The Athletic ce mercredi, la Premier League pourrait frapper un grand coup au niveau du football européen : alors que la VAR continue d’alimenter les controverses outre-Manche cette saison encore, les clubs anglais vont pouvoir voter pour ou contre son maintien, le 6 juin prochain, lors de leur prochaine assemblée générale.

Il suffira de 14 voix (sur 20) en faveur de la réforme – lancée par le club de Wolverhampton – pour que l’assistance vidéo à l’arbitrage quitte le Royaume la tête basse. « Après cinq saisons avec la VAR en Premier League, il est temps de mener un débat constructif et critique sur son avenir. Le prix que nous payons à cause de la VAR est en contradiction avec l’esprit de notre sport et, par conséquent, nous considérons que la VAR devrait être supprimée à partir de la saison 2024-2025 », ont martelé les Wolves dans un communiqué.

La VAR divise autant les acteurs du foot que les combinaisons en polyuréthane ont divisé les nageurs.