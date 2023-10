Zaïre-Emery avec les Bleus dans trois semaines ? Deschamps laisse planer le doute

Un crack pour en remplacer un autre ?

C’est désormais certain : Aurélien Tchouaméni, blessé, ne fera pas partie du groupe de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale mi-novembre. L’occasion de laisser une place dans l’effectif des Bleus. Présent au théâtre du Châtelet ce lundi soir pour la cérémonie du Ballon d’or 2023, le sélectionneur de l’équipe de France a évoqué le cas de Warren Zaïre-Emery. « Sa présence n’est pas forcément liée à celle d’Aurélien, mais oui ça libère une place », a-t-il lancé au micro de la chaîne L’Équipe. Dans la foulée, Deschamps s’est dit heureux d’avoir un tel joueur à disposition : « Il plaît à beaucoup de monde et même avec son jeune âge, il fait preuve d’une grande maturité. C’est une très bonne chose qu’il soit français, et il est donc susceptible d’être sélectionné tôt ou tard ! »

Affaire à suivre.

