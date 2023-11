Didier Deschamps est déjà passé à autre chose après la défaite en finale de Coupe du monde

Il n’a qu’une philosophie : la gagne.

Dans un entretien accordé à beIN Sports, Didier Deschamps est revenu sur la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, 4-2 TAB). Le sélectionneur affirme ainsi que cette désillusion ne « le hantait pas », mais concède toutefois que « ça fait très mal », et préfère ne pas y penser, car il aura beau « tout retourner dans (s)a tête, le résultat ne changera pas ».

Tout au long de l’entretien, durant lequel il est revenu sur l’ensemble de sa carrière, DD insiste sur cette nécessité d’aller de l’avant, et que pour lui, l’important, ce n’est pas ce qu’il a pu gagner, mais « ce qui est à venir ». Dans cette optique, Deschamps est déjà concentré sur la prochaine échéance, à savoir l’Euro 2024, pour lequel il ne donne pas encore d’objectif à son groupe, malgré l’attente entourant ses joueurs. Interrogé sur la présence de Warren Zaïre-Emery en Allemagne, DD confirme qu’elle est « fortement probable ».

Plus qu’une trêve à tenir et on y sera.

