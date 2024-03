Diallo conforte Deschamps et ferme la porte à un possible remplacement après l’Euro

Le double D reste plus fort que le double Z.

Interrogé sur l’avenir de son sélectionneur en cas d’échec à l’Euro 2024, Philippe Diallo a conforté Didier Deschamps, dont le contrat court jusqu’en 2026, rappelant qu’il était « le plus grand sélectionneur de l’histoire du foot français ». L’objectif des Bleus reste les demi-finales, mais « il n’y a pas de question » sur un éventuel changement, explique le boss de la FFF dans un entretien donné au Figaro. « Aujourd’hui, l’idée est d’être mobilisé pour mettre l’équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils expriment pleinement leur talent, assure Diallo. On fait partie des équipes favorites. Il ne faut mettre aucun grain de sable qui puisse enrayer cette machine-là, qui est une machine à gagner. »

Et l’envie de Zizou d’enfiler le costume de sélectionneur des Bleus, alors ? « Zinédine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français, rappelle-t-il. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit. »

L’ancien numéro 10 devrait encore trouver le temps de faire quelques matchs avec des streamers.

