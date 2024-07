Zidane, star de la cérémonie d'ouverture des JO

« Zizou Christ »

La grandiose cérémonie d’ouverture des JO 2024 s’est terminée par un dernier quart d’heure émouvant à souhait, entre l’ultime relais de la flamme par des champions français, la vasque allumée par Teddy Riner et Marie-José Pérec ou encore l’apparition de Céline Dion sur la Tour Eiffel pour le clou d’un spectacle mémorable. Zinédine Zidane y a occupé une place de choix, lui aussi. Le héros de France 1998 a ouvert le bal sur les coups de 19h30, se présentant devant Jamel Debbouze dans un Stade de France désert, avant de s’emparer de la flamme pour lancer sa dernière course jusqu’aux jardins des Tuileries. On a ainsi vu l’idole tricolore acheter un ticket de métro (à 4 euros ?) et se retrouver coincé dans une station parisienne suite à une panne.

Un réalisme à couper le souffle et une deuxième apparition pour le double Z, après avoir vu Emmanuel Macron proclamer les Jeux « ouverts » et les porte-drapeaux Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon prononcer le serment olympique. Zidane a donc fait son retour sur la scène du Trocadéro, sous les yeux admiratifs de nombreux athlètes réunis après leur défilé sur la Seine, et a récupéré la flamme pour la transmettre à… Rafael Nadal, fan du Real Madrid et naturellement de l’ancien numéro 5 de la Casa Blanca. Un moment gardé secret jusqu’au bout.

Zinedine Zidane passes Rafael Nadal the torch at the Paris Olympics Opening Ceremony. Two legends on their sports. What a moment 🐐#Paris2024 pic.twitter.com/hzloCHltzV — Eurosport (@eurosport) July 26, 2024

