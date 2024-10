Pourquoi les entraîneurs français s'exportent si mal ?

Nul n’est prophète en son pays. Mais pour les entraîneurs français, l’expression est encore plus valable à l’étranger. Hormis l’exception Arsène Wenger (qui confirme la règle), rares sont les coachs tricolores recrutés par des grosses écuries européennes et mondiales. Et surtout à y avoir réussi ensuite. Tentative d’explication et d’analyse sur le pourquoi du comment avec Wilfried Nancy, ancien adjoint de Thierry Henry sur le banc de Montréal devenu la saison dernière le premier coach français champion de MLS aux Etats-Unis avec Colombus Crew.

Pourquoi les entraîneurs français ont autant de mal à s'exporter ? 🍷🥖🐓 🎙️Tentative d'explication sur le pourquoi du comment avec @wilfriednancy 1er coach français champion de MLS aux Etats-Unis avec @ColumbusCrew dans le dernier épisode de notre podcast @AltFootballOFF pic.twitter.com/4G3OOzHlZA — SO FOOT (@sofoot) October 9, 2024

