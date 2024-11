Au Pérou, un joueur décède en plein match après avoir été frappé par la foudre

Choqué.

Drame au Pérou : ce dimanche, le latéral José Hugo de la Cruz Meza est décédé à l’âge de 39 ans après avoir été frappé par la foudre durant la rencontre opposant la Juventud Bellavista et la Familia Chocca. En plus de cette disparition, son coéquipier Juan Choca se trouverait dans un état grave à la suite de graves brûlures. Pour le moment, l’état de santé des autres acteurs de la partie n’a pas été communiqué.

SHOCKING-

Lightning kills player during soccer match in Peru,One player died and several were injured.The victim has been identified as defender José Hugo de la Cruz Meza, who was playing as a back; additionally, goalkeeper Juan Choca is in critical condition with severe burns. pic.twitter.com/5qjOaIwJG6

