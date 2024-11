La révolution du football viendra t-elle d’une start-up ?

Grande première ! Pour ce nouvel épisode d’Alternative Football, Edouard, Matthieu et Maxime ont enregistré en public, dans la salle de projection de So Foot, avec Jacques d’Arrigo, ancien directeur marketing & communication des Girondins de Bordeaux devenu cofondateur de la start-up Footbar et élu, à ce titre, président de la SportTech française.

💡La révolution du foot viendra t-elle d'une start-up ? 🎙️Début de réponse avec Jacques d'Arrigo, ancien dirigeant des @girondins à la tête de la SporTech France et co-fondateur de Footbar, capteur de performances pour footballeur pro comme amateur ➡️https://t.co/ew1fneBHaS pic.twitter.com/FRIkK80bmd — SO FOOT (@sofoot) October 30, 2024

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute !

Coman, retour en grâce