Revivez la liste des Bleus de Deschamps

La liste des 23 pour affronter l’Allemagne et le Chili :

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba.

Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas et Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Ousmane Dembélé, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo-Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

La 1ère liste de l’année 2024 est connue 📝 Les prochains matchs des Bleus : 🇨🇵🇩🇪 (samedi 23 à Lyon) 🇨🇵🇨🇱 (mardi 26 à Marseille)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/eNgDcjsEHy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024

14h50 : Voilà, on retiendra aussi que Deschamps n’a pas pris l’engagement de se baigner dans la Seine et c’est ainsi que ce termine cette liste des 23. Vous pouvez déjà commencer à élaborer votre noyau dur pour jouer à deviner qui y sera en mai. Bon après-midi !

14h45 : Quelle logique à prendre RKM, en manque de temps de jeu ? Et quid de son placement sur les côtés ? Est-ce transposable en EDF ? « Quand Olivier Giroud était à Chelsea, c’était aussi très compliqué. Mais il y a aussi ce potentiel-joueur et la confiance que je leur accorde. C’est valable pour Kolo, mais aussi pour Dayot. Quant à son placement, on l’a déjà utilisé dans les trois positions, donc c’est possible. »

14h43 : On ne verra très probablement pas Presnel Kimpembé à l’Euro. Mais bon, ça, vous vous en doutiez.

14h41 : « Sur ce qu’on lui a demandé de faire, Gasset le fait super bien jusqu’à présent, même s’il reste encore du temps jusqu’à la fin du championnat. »

14h40 : Rabiot sera opérationnel avec la Juventus ce dimanche.

14h39 : DD n’exclue pas de prendre un débutant total à l’Euro. Sur les exemples de Disasy (Chelsea) et Tel (Bayern), ils entrent dans la catégories des jeunes à fort potentiel et qui sont évidemment suivis, comme c’est le cas pour une cinquantaine d’autres gars.

14h38 : De la pression pour Moussa Diaby, rappelé pour la première fois depuis le 27 mars 2023 ? « Au contraire, un motif d’espérance pour qu’il profite à fond du rassemblement et fasse tout afin d’être dans la liste de mai. »

14h35 : Pour d’éventuels réservistes avant l’Euro, c’est « en réflexion, on communiquera ça au moins de mai ».

14h32 : Au tour de Didier Deschamps de poser une question : « Pourquoi en France on a du mal à avoir des arrières latéraux ? » Et d’enchaîner directement avec la réponse : « Bonne question, qui peut y répondre ? »

14h29 : Ah, si Lautaro avait pu rater le sien en 2022…

14h27 : On a visiblement touché un point sensible : « Ce que je trouve déplacé, c’est la sortie médiatique irrespectueuse du DTN. Pas par rapport à moi mais vis-à-vis de tous les entraîneurs nationaux, les gardiens, les analystes vidéo, qui sont des mecs compétents qui préparent les séances. » Et DD de citer l’exemple des féminines, éliminées en quart du dernier Mondial aux tirs au but, malgré un travail spécifique effectué en amont. De quoi accorder du crédit au terme de « loterie » qu’il a déjà utilisé pour qualifier les séances.

14h26 : Double-question pour le confrère du Figaro, accrochez-vous : que pense le sélectionneur de la stratégie autour des penaltys annoncée récemment par le DTN Hubert Fournier ? « Il n’est pas prévu qu’il vienne en parler lors du rassemblement. Ce que mon expérience de joueur m’a appris, c’est que ça ne se travaille pas car il est impossible de recréer la même situation psychologique et athlétique qu’à l’entraînement en prolongation, après 120 minutes de jeu. »

14h25 : DD a échangé avec Paul Pogba : « Moralement c’est un coup dur pour lui et il va continuer d’employer toutes ses forces pour le défendre. Tout le mal que je lui souhaite, c’est de pouvoir retrouver le plaisir de jouer sur un terrain, parce que c’est vraiment quelqu’un de bien humainement. »

14h19 : Si Mbappé joue moins avec le PSG, c’est bien ou c’est pas bien pour la nation française ? « Vu que la phase de préparation est très courte, on ne pourra pas modifier grand chose, donc l’élément fraîcheur sera essentiel. » Continue Luis, DD est avec toi ! « Et s’il peut donner un peu plus de temps de jeu à Kolo-Muani, ça m’arrangerait aussi ! »

14h17 : Dernière liste avant l’Euro… Est-elle déjà prête ? « Oui, il y a un noyau dur d’une petite vingtaine de joueurs. Mais il peut y avoir des réflexions sur 2-3-4 joueurs jusqu’au moment de la liste. Mes collègues sélectionneurs ont la même espérance : que tout le monde soit sur pied et en bonne santé d’ici là. Il faut donc anticiper. »

14h15 : Bon bref, on veut la meilleure équipe possible, mais en gros le Kyk’s ne sera pas dedans.

14h11 : Oui Didier les JO arrivent et oui c’est un sujet d’actualité, donc oui, on est obligé de poser la question. Donc : « Si Thierry décide de prendre un joueur de sa catégorie d’âge ou au-dessus et que son club est d’accord, il sera dans son équipe. » C’est facile le foot comme même ! Ah non en fait : « Je suis pour avoir la meilleure équipe possible, mais n’oublions pas ce qu’il s’est passé aux derniers JO et la situation dans laquelle s’est trouvé Sylvain Ripoll : c’était plus à cause des clubs français qu’étrangers ! » Et même si aujourd’hui la situation risque de changer au nom d’un supposé devoir national, « les clubs étrangers, vous imaginez que bien (bruit de pet avec la bouche)… ».

14h08 : Sur les dernières semaines agitées de Jonathan Clauss (pardon, « Djonathane Closse ») : « Il a vécu des moments pénibles, mais je ne vais pas attaquer qui que ce soit, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les clubs. Le plus important, c’est d’avoir maintenu le contact avec lui. Aujourd’hui, la vérité du terrain lui donne raison, tant mieux pour son club et pour l’équipe de France. »

14h06 : Et donc, pourquoi il n’est pas là ? « Il fait partie des joueurs que l’on suit, évidemment, avec des enchaînements de matchs où il a fait de belles choses, mais il a besoin de confirmer et de s’affirmer davantage dans le contenu. » Priorité à Moussa Diaby donc, malgré la baisse de temps de jeu avec Aston Villa. En tout cas, BB « sera dans la liste de Thierry. » Henry, hein.

14h05 : Retour de Moussa Diaby et d’Adrien Rabiot. En revanche, pas de Barcola, dont le nom « bruissait », oui Didier, du verbe bruisser, faire un bruissement, c’est-à-dire un bruit confus fait de sons indistincts.

14h03 : LEZZZZGOOOOOOOOOOOOO ! On salue les directeurs de districts et on les invite à poser des questions. C’est un monde ça !

14h02 : Ah, on entend le crépitement des flashs, mais on n’a pas l’image.

14h01 : Didier Deschamps est à l’image des trains allemands : en retard.

14h00 : C’est l’heure !

13h57 : La phrase que vous ne devriez (normalement) pas entendre au moment de la réponse classique sur le niveau des adversaires à venir : « C’est une couille molle le Chilien, c’est une couille molle ! ».

13h56 : Au cas où, les gros raclements de gorge sont signés Clément Gavard. Passe à la pharmacie avant de revenir à la rédac’ chef !

13h55 : Plus sérieusement, on attend avec impatience les convocations de Bradley Barcola et Mattéo Guendouzi.

13h54 : (Super imitation d’Augustin Trappenard si vous ne l’aviez pas remarquée).

13h53 : Et vous ? Quelle question aimeriez-vous poser à DD, vous ? Moi ce serait « Au fond, avant France-Allemagne, il représente quoi ce Séville 82, pour vous ? »

13h49 : Si des journalistes présents sur place nous lisent, posez la question, les Français veulent savoir.

13h48 : A votre avis c’était quoi le menu du jour à la cantine ? J’imagine bien la petite betterave-vinaigrette suivi de son steak façon bouchère-pâtes et un yaourt nature (sucré) en dessert.

13h45 : Salut à toutes et tous ! Vous passez à table ? Vous en sortez ? Si oui, vous êtes probablement dans le même cas que Didier Deschamps qui, dans un petit quart d’heure, va nous livrer sa liste pour les amicaux prévus face à l’Allemagne (23 mars) et le Chili (trois jours plus tard).

