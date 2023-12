La France prend le large à l’indice UEFA

Cocorico !

Grâce à un parfait 6/6 en phase de groupes, la France a réussi à faire le break avec les Pays-Bas à l’indice UEFA. Ce jeudi, les qualifications en barrage de Ligue Europa de Toulouse, Rennes et Marseille, combinées à la qualification directe pour les huitièmes de Ligue Europa Conférence du LOSC, permettent à l’Hexagone d’afficher 62 164 points, contre 59 500 jour les Néerlandais. Plus tôt dans la semaine, le PSG s’était hissé en huitièmes de Ligue des champions alors que Lens a été reversé en C3. Dans le même temps, les Bataves n’ont placé que le PSV Eidhoven en C1, Feyenoord en Ligue Europa et l’Ajax en C4.

La France s’avance donc sereinement vers quatre tickets en Ligue des champions (trois directs et un par les tours préliminaires) et sept clubs qualifiés en coupes d’Europe au total. Samuel Umtiti, défenseur lillois, est apparu satisfait de ces chiffres en zone mixte après la victoire (3-0) contre Klaksvík : « Ces dernières années, on décriait les équipes françaises en disant qu’elles n’allaient pas loin, ne se donnaient pas à fond. J’ai l’impression que les choses ont changé. En tout cas, nous, on a des objectifs élevés. On voulait terminer premier, c’est chose faite. J’espère qu’on aura plusieurs équipes qualifiées pour les prochains tours pour bien représenter la France. »

En termes d’engagement patriotique, celui qui a sacrifié son genou pour la Coupe du monde 2018 sait de quoi il parle.

