À quoi doivent s’attendre les Français barragistes en Ligue Europa ?

Redbirdico ou Gattusico ?

À partir du 15 février prochain, les indices UEFix n’auront d’yeux que pour la Ligue Europa, puisque la France compte tout simplement quatre clubs parmi les seize barragistes. Sorti troisième de son groupe de Ligue des champions, le RC Lens connaissait son sort depuis mardi, mais en sait désormais davantage sur les potentiels adversaires : Fribourg, Sparta Prague, Sporting Portugal, AS Roma ou Qarabağ. Sur le papier, les Sang et Or s’avancent en tant que favoris à la suite de leur qualification initiale en C1. Pourtant, certaines équipes, à l’image de Rome ou Fribourg, peuvent donner du fil à retordre aux hommes de Franck Haise.

Le Stade rennais, l’Olympique de Marseille et Toulouse, tous deuxièmes de leur groupe de Ligue Europa, affronteront donc de leur côté un adversaire venant de Ligue des champions. Galatasaray, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Young Boys et Shakhtar sont les potentiels tirages de février. Pour continuer leur parcours européen plein de surprises, le TFC espère sûrement tomber sur les Milanais, à l’image d’un petit Poucet en Coupe de France. Une confrontation entre l’OM et l’AC Milan rappellerait de bons souvenirs aux nostalgiques des deux clubs et à Gennaro Gattuso, actuel coach des Olympiens. Les Rennais, eux, doivent vouloir éviter le Shakhtar qui avait été leur bourreau l’an dernier au même stade de la compétition.

Réponse lundi aux alentours de 13 heures.

