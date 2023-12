En direct : Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa

Les deuxièmes de groupe : Fribourg, Marseille, Sparta Prague, Sporting, Toulouse, Rennes, Roma, Qarabag.

Les reversés de Ligue de champions : Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar.

13h28 : @Carloman66isback J’espère juste que les Marseillais ont vu ce qui s’est passé pour Rennes la saison passée et qu’ils seront sérieux sur les 180 minutes.

13h26 : Rendez-vous le 15 février pour l’aller, le 22 pour le retour. Ca s’annonce sympa !

13h22 : Combien de clubs français qualifiés au terme de ces barrages pour vous ? Ca passera pour l’OM à mon avis, et éventuellement Lens.

13h20 : Galatasaray – Sparta Prague ! L’OM jouera donc le Shakhtar !

13h19 : Braga – Qarabag. Ce sera donc le Shakhtar ou Gala pour Marseille.

13h18 : BENFICA – TOULOUSE !!! Aïe aïe aïe…

13h17 : Young Boys – Sporting. Un match qu’on ne verra pas de toute façon car les Young Boys sont interdits de diffusion en France.

13h16 : Ce sera Fribourg pour le Racing ! Intéressant tout ça.

13h15 : LENS MAINTENANT !

13h14 : LE STADE RENNAIS TIRE MILAN !!! LA BRETAGNE A SAN SIRO !!!

13h13 : La première affiche : Feyenoord-Roma !!!! Plutôt bien pour les clubs français, deux gros adversaires en moins.

13h12 : HERE WE GOOOO !!!!

13h11 : Bon, balancez nous les clips des équipes en lice et mettez la main dans ces foutus saladiers, allez.

13h08 : Julien Escudé est dans la place pour tirer les boules !

13h06 : @Totti Chianti Roma – Benfica, moi, ça me ferait kiffer !

13h05 : Sur ma liste au Père Noël, je rajoute OM-Feyenoord. Une double confrontation de feu, il y a la place pour passer, et tu peux te venger de la demie de 2022. Ou alors le Shakhtar. Et pour Rennes, les Young Boys. Cette fois, faut passer, on arrête les conneries.

13h04 : Pour Lens, j’aimerais bien le Sparta Prague. C’est un beau challenge, à ta portée, et ça n’impose pas un déplacement relou comme Qarabag.

13h03 : Personnellement, je signe pour un RedBirdico entre le Téf et Milan. Encore une belle affiche pour les Violets, histoire de finir l’épopée en beauté. Parce que, oui, il faut que ça s’arrête, et assez vite, pour se concentrer pleinement sur le maintien en L1.

13h02 : Vous voulez quoi comme affiches ? Qu’est-ce qui vous ferait vibrer ? Balancez vos fantasmes !

13h00 : Beaucoup moins de choix pour Lens. Ce sera la Roma, Qarabag, le Sporting, le Sparta Prague ou Fribourg.

Europa League Play-offs draw will be made on Monday, 18 December at 13:00 CET.

Teams can't face clubs from the same association.

Group runners-up are treated as seeded and they will play second legs at home.

Play-offs winners will face group winners in Round of 16. pic.twitter.com/heTXkXFMFo

— Football Rankings (@FootRankings) December 16, 2023