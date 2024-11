Pronostic PSG Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG difficilement face à Toulouse

Le PSG s’apprête à vivre une semaine chargée avec cette opposition face à Toulouse et surtout un déplacement au Bayern en Ligue des Champions. Le club de la capitale connait un départ poussif en C1 et joue son avenir lors des prochaines journées. En championnat, la formation parisienne est en revanche dans son plan de marche puisqu’elle a pris la tête avec 6 points de plus que Monaco. Lors des derniers matchs, Paris a fait le taf face à Strasbourg (4-2), Marseille (0-3), Lens (1-0) et lors de la dernière journée à Angers (2-4). Lors de cette dernière rencontre, les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur le duo Lee – Barcola, tous deux doubles buteurs. Pour ce match à domicile face à Toulouse, le coach espagnol pourrait préserver quelques éléments en vue du déplacement en Bavière. Les internationaux sud-américains, notamment la charnière centrale Marquinhos-Pacho pourraient être reposés après leur long voyage. Battu l’an passé à domicile par Toulouse lors de la remise du titre, Paris pourrait avoir à cœur de prendre sa revanche.

En face, Toulouse a connu un départ poussif, certainement la conséquence des nombreux départs de l’intersaison. Mais après quelques semaines de tâtonnement, le TFC a repris sa marche en avant et reste sur 4 journées sans la moindre défaite avec un nul face à Angers et surtout 3 succès consécutifs contre Montpellier, Reims et Rennes. Lors de la dernière journée, les Toulousains ont parfaitement exploité les errances rennaises pour l’emporter (0-2) et remonter en 10e position. Arrivé pour suppléer Dallinga parti à Bologne, le Norvégien Joshua King semble avoir trouvé ses marques avec 3 buts inscrits lors des 4 dernières journées. A domicile, Paris devrait s’imposer face à Toulouse dans une rencontre spectaculaire où le Téfécé pourrait scorer.

