Kylian Mbappé bel et bien titulaire pour sa dernière au Parc des Princes

On espère que les saucisses sont digérées.

Au surlendemain de l’annonce du départ du PSG de Kylian Mbappé faite par le joueur lui-même dans une vidéo, l’attaquant français va bien pouvoir dire adieu sur le terrain à ses supporters ce dimanche soir. Le doute pouvait exister, au vu de la gestion du joueur par son entraîneur ces derniers mois en Ligue 1, mais Luis Enrique n’a pas souhaité pousser le bouchon aussi loin, et il va aligner sa star en tant que titulaire face à Toulouse, selon le journal L’Équipe. Reste à savoir si une cérémonie sera organisée ou non, alors que le public du Parc s’apprête également à dire au revoir à Keylor Navas, et à son légendaire speaker Michel Montana.

Ça fait beaucoup là, non ?