Quand Ed Sheeran se prend pour un recruteur

Football Manager a encore fait des ravages.

Actionnaire minoritaire d’Ipswich, son club de cœur, Ed Sheeran aurait aidé l’actuel 17e de la Premier League sur le marché des transferts cet été. Selon Mark Ashton, le dirigeant du club du Suffolk, le chanteur de 33 ans a été déterminant pour attirer une recrue : « L’été dernier, nous avons essayé de persuader un joueur de rejoindre le club et nous nous sommes vite rendu compte qu’il était fan d’Ed Sheeran. Ed lui a passé un appel Zoom juste avant qu’il ne monte sur scène avec Taylor Swift » lors d’un concert, le 15 août à Wembley.

Delap ou Szmodics ?

À la suite de cette discussion, le joueur en question a jeté son dévolu sur le promu en Premier League. Si le président d’Ipswich n’a pas dévoilé l’identité de la recrue, ce dernier a glissé un petit indice en indiquant qu’il avait « marqué quelques buts » depuis le début de la saison. On sait désormais que c’est soit Liam Delap, auteur de 6 pions en 11 matchs de championnat, ou Sammie Szmodics, 3 buts au compteur, qui lâche ses meilleurs pas de danse sur « Shape of You ».

On met une petite pièce sur Delap, et vous ?

