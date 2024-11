La grosse déception de Pierre Sage après le nul à Hoffenheim

Les Lyonnais poursuivent leur belle série de quatre matchs sans victoire.

À Hoffenheim jeudi (2-2), les Lyonnais ont vécu un scénario dont ils avaient déjà cauchemardé en septembre lors de la réception de l’OM au Groupama Stadium. Après avoir marqué ce qu’ils pensaient être le but de la victoire dans le temps additionnel grâce à Alexandre Lacazette, les Rhodaniens ont été rejoints sur la dernière action du match sur une situation largement évitable. Résultat, pas de défaite certes, mais de gros regrets pour Pierre Sage qui n’a pas caché sa déception au micro de Canal+ après la rencontre.

« C’est cruel et inadmissible car on avait réussi à gérer le scénario comme on l’avait attendu, à savoir gérer pendant 60 minutes et pousser dans la dernière demi-heure, a déploré le coach lyonnais. On arrive à marquer à deux minutes de la fin et on fait une grosse erreur de relance, on laisse beaucoup d’espace et on ne se replace pas, c’est déjà arrivé en championnat d’encaisser dans le temps additionnel après avoir marqué et malheureusement, on n’a pas retenu la leçon».

Le foot, ça dure souvent plus de 90 minutes, et à la fin, c’est l’OL qui trinque.

