La France laisse filer les Pays-Bas à l’indice UEFA

Comme chaque jeudi, les yeux des indices UEFix alternaient entre les applications de résultats et la calculatrice, pour voir si les clubs néerlandais faisaient mieux que le LOSC, bien mal embarqué face à Rijeka en tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Et il aura fallu passer par la prolongation (1-2), afin de se qualifier en phase de groupes et rapporter 0,08 point à l’indice français. Un total famélique, permettant malgré tout de s’accrocher aux Pays-Bas. Car dans le même temps, le PSV s’est brillamment qualifié pour la Ligue des champions, en étrillant les Rangers, tandis que l’Ajax et l’AZ Alkmaar se sont respectivement hissés en C3 et C4, malgré une défaite et un nul. Enfin, la bonne nouvelle vient de Twente, privé de compétition européenne par Fenerbahçe.

Cette élimination, couplée à la qualification du LOSC, permet à la France de compter deux représentants de plus que son principal adversaire sur la scène continentale : six contre quatre. Au classement général, la Ligue 1 reste donc sixième, avec 2 769 points de retard sur l’Eredevisie, mais deux participants supplémentaires en Ligue Europa. Marcelino, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a déjà affirmé son souhait d’aller au bout en C3, et les autres coachs du football français seraient bien inspirés de faire pareil.

Vu que le RC Lens trouve son groupe de Ligue des champions « sympa », une petite épopée ne serait pas de trop.

