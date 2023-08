Marcelino : « Ce serait fantastique que l’OM joue une quatrième finale de Ligue Europa »

Ça va plaire aux supporters.

Alors que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa aura lieu vendredi, Marcelino affiche clairement ses ambitions. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur espagnol a évoqué cet objectif : « Le mieux, c’est que l’OM joue une quatrième finale de Ligue Europa, ce serait fantastique. Je travaille toujours avec calme, j’essaye de le transmettre à mon équipe. » L’entraîneur de l’OM fait donc clairement de la Ligue Europa un objectif.

L’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao a aussi évoqué le match contre le FC Nantes qui aura lieu ce vendredi soir : « On va se concentrer sur le match de Nantes, qui a déjà perdu pas mal de points en fin de rencontre. On va respecter cette équipe et on va essayer de proposer le meilleur jeu possible », a-t-il promis. L’Espagnol a également confirmé la présence dans le groupe de Joaquin Correa.

Attention, on pourrait ressortir cette déclaration en cas de problème.

