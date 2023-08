La Ligue Europa pour l'OM : un mal pour un bien ?

Un long silence, pesant, après une soirée assourdissante. Sur les coups de 23h57, le volcan marseillais s’est éteint, brusquement, au bout d’une séance de tirs au but qui a éliminé l’Olympique de Marseille de la course à la Ligue des champions. Face au modeste Panathinaïkós, l’OM a chuté dès le troisième tour préliminaire de C1, et prolongé la tradition française en la matière (seul Monaco a passé les barrages depuis dix ans, une fois, en 2013). Abasourdi, le public phocéen ne pouvait y croire, après avoir vu ses troupes marcher sur l’adversaire tout au long des 120 minutes. Mais la froideur implacable de l’arbitrage vidéo est venu doucher les espoirs phocéens, couplée au coaching hasardeux de Marcelino et aux malheurs de Mattéo Guendouzi (2-1, 3-5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller). Résultat : Marseille a perdu sa place pour la plus belle des compétitions de clubs, et disputera finalement la Ligue Europa. Un choc, mais pas nécessairement une catastrophe.

À jamais les premiers, épisode 2 ?

Évidemment, pour le prestige, pour les finances, et pour ce qu’il représente, le club phocéen aurait préféré la Ligue des champions. La question ne se pose pas. Mais la fatalité est là, et l’OM doit vite tourner cette page pour ouvrir un nouveau chapitre en C3. Une compétition qui a plus souvent souri à Marseille ces derniers temps, avec trois finales (1999 et 2004 à l’époque de la Coupe de l’UEFA, puis 2018) et des épopées plus marquantes que les rares exploits en Ligue des champions des dernières années. Combien de fois a-t-on entendu parler du quart de finale de C3 2018 face au RB Leipzig en comparaison à celui de C1 2012 face au Bayern ? Après tout, à l’heure de fêter les 30 ans du sacre marseillais de 1993 le 26 mai dernier, un ancien président du club nous avouait : « L’OM vit dans son passé glorieux et refuse de voir la vérité en face. À jamais les premiers, c’est le passé. Aujourd’hui, l’OM doit devenir à jamais les premiers en Ligue Europa. C’est ça la réalité du club, comme tous les autres clubs du pays, en dehors du PSG. »

Malgré les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou Iliman Ndiaye, et un effectif sur le papier plus qualitatif que la saison passée, ce constat tient toujours. En d’autres mots, l’OM actuel a d’avantage de chances de briller en Ligue Europa – comme l’a prouvé l’édition 2017-2018 – qu’en Ligue des champions. Certes, la manne financière de la C1 n’a rien à voir. Pour amortir les dégâts de ce naufrage que Pablo Longoria n’avait pas forcément pris en compte au moment d’aligner les chèques cet été, les Marseillais devront quasiment aller au bout de la C3. Une épopée en Ligue Europa permettrait d’atteindre une somme équivalente et amortir les dégâts. Vainqueur en 2022, l’Eintracht Francfort avait ainsi perçu 38 millions d’euros. Cette épopée, l’OM l’a dans les jambes, vu ce que les Olympiens ont affiché face au Panathinaïkós.

Écrire une nouvelle épopée

Dominateurs, séduisants et convaincants dans tous les compartiments du jeu malgré la défaite, les Marseillais ont en effet prouvé, face aux Grecs, qu’ils avaient déjà la stature européenne cette saison. « C’était le premier objectif de la saison, mais sur le match de ce soir, il n’y a rien à reprocher à l’équipe, ni dans l’attitude et le comportement des joueurs, a confié Pablo Longoria en zone mixte. On est toujours ancré sur un projet, cela ne change rien à ce projet. On avait l’espoir de se qualifier en Ligue des champions ou au moins d’aller au prochain tour, c’est dommage, c’est une grande déception. […] On avait projeté la saison sur différents scénarios mais il y a une différence économique et de prestige. Pour les joueurs, pour les sponsors, ça change un peu mais le projet reste le même. […] Ça ne change pas beaucoup sur ce qu’on voulait faire d’ici à la fin du mercato. Ça change un peu sur l’attrait de la Ligue des champions que l’on a plus. On n’a pas de besoin financier de vendre des joueurs. »

« On ne peut rien reprocher aux joueurs, ils ont tout donné pendant 120 minutes. La supériorité de notre équipe était évidente avec 20 tirs à 2. On a pris un but très cruel, un penalty discutable. Le destin nous a joué un mauvais tour », a analysé Marcelino après la rencontre, fier d’une équipe qui va « dans le droit chemin ». De là à viser clairement le titre en C3 ? Il était trop tôt pour en parler d’après l’entraîneur espagnol : « On voulait vraiment réussir ce soir. Maintenant on va jouer la C3 et faire de notre mieux pour aller plus loin possible dans cette compétition, oui. Mais tout le monde voulait vraiment jouer la C1, désolé encore une fois. On parlera de la Ligue Europa le moment venu. » Cette dernière, le technicien ibérique la connait pourtant bien, lui qui a déjà disputé deux demi-finales de C3 avec Villarreal (2015-2016) et Valence (2018-2019).

Cela conjugué au goût de l’OM pour cette compet’, cela pourrait accoucher d’une nouvelle épopée à même de faire vibrer le Vélodrome comme il y a cinq ans. Après tout, même l’aventure en Ligue Europa Conférence de 2021-2022 avait fait se soulever les foules sur le Vieux-Port. Quand on parle d’Europe, peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse à Marseille. D’autant plus que, pour l’indice UEFA tricolore, une épopée olympienne en C3 serait tout aussi bénéfique qu’une phase de poule ratée en C1. Or, le passé récent nous a prouvé que l’OM est d’avantage taillé pour la première option que pour la deuxième, malgré les efforts de Longoria. Sil les Phocéens auront besoin d’un peu de temps pour digérer le dénouement amer de ce 3e tour préliminaire, ils l’oublieront vite si, au printemps prochain, le spectre d’une finale européenne se présente.