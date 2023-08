Arnaud Pouille : « C’est un groupe sympa »

Le bonheur d’être de retour.

Vice-champion de France, le RC Lens est fixé sur son sort pour son grand retour en Ligue des champions. Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven seront au programme, ce qui fait plaisir au directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille. « C’est sympa déjà de savoir contre qui on va jouer. Les joueurs trépignent, les supporters aussi, a-t-il assuré au micro de beIN Sports. Il y a un petit clin d’œil à l’histoire avec Arsenal (Lens avait notamment dominé les Gunners à Wembley en 1998, NDLR). Il y a des clubs voisins, c’est cool pour nos supporters. Puis Séville, sept fois vainqueur de la Ligue Europa. C’est un groupe sympa, franchement. »

𝐿𝑒 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒 ✨ 🇫🇷 Racing Club de Lens 🇪🇸 Séville FC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal FC 🇳🇱 PSV#UCLDraw #UCL pic.twitter.com/1vnx5ctyfJ — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2023

On en reparle en décembre ?

